Letzte Befragungen im Eurofighter-U-Ausschuss .

Der Eurofighter-Untersuchungsausschuss geht am Donnerstag und Freitag in seine letzten beiden Befragungstage. Im Mittelpunkt stehen die jahrelangen Ermittlungen der Justiz, die Übergabe des Verfahrens an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und den danach ausgebrochenen Konflikt mit dem Justizministerium. Die zentralen Akteure sind dazu als Auskunftspersonen geladen.