Finanzministerium Zoll griff bis November rund 660.000 Euro Falschgeld auf

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Diensthund Ike entdeckte eine große Menge Falschgeld Foto: APA/BMF

664.060 Euro Falschgeld sind vom Zoll in diesem Jahr bis November aus dem Verkehr gezogen worden. Seit 2019 hat sich die Summe der Falschgeld-Aufgriffe vervielfacht, hieß es am Samstag in einer Aussendung des Finanzministeriums. Die große Steigerung sei auch der "neuen Spezialisierung, die mit den neuen Strukturen entstanden ist", zuzurechnen, betonte Ressortchef Magnus Brunner (ÖVP).