Eishockey Finnland holt mit 4:3 n.V. gegen Kanada Gold bei Heim-WM

Tschechien bejubelt die erste WM-Medaille seit zehn Jahren Foto: APA/AFP

D as finnische Eishockey-Team hat das seltene Double geschafft und Gold bei der Heim-Weltmeisterschaft geholt. Finnland gewann am Sonntag vor 11.500 begeisterten Fans in der Nokia Arena von Tampere das Finale gegen Kanada nach einem packenden Schlussdrittel und in der Verlängerung mit 4:3 (0:0,0:1,3:2,1:0). Dank des Treffers von Sakara Manninen ist Finnland die zweite Nation nach Schweden 2006, die im gleichen Jahr nach Olympia-Gold auch den WM-Titel gewonnen hat.