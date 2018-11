Es handelt sich - wie bereits am Donnerstag angenommen - um einen 62-Jährigen aus Pfarrkirchen in Bayern. Die Tote, eine 47-jährige in Pfarrkirchen lebende Österreicherin, war bereits gestern eindeutig identifiziert worden.

Die Leichen waren am Mittwochabend gefunden worden, nachdem einem Jäger ihr Auto im Wald aufgefallen war und er die Polizei alarmiert hatte. Bei beiden wurden Abschiedsbriefe gefunden, in denen sie ihren freiwilligen Tod ankündigten. Laut Polizei ist noch nicht klar, ob sich die beiden Personen nacheinander selbst erschossen haben, oder ob eine der Personen zunächst die andere getötet hat und dann Suizid beging.