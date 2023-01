Skeleton Flock verfehlt als WM-Vierte Medaille ganz knapp

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Flock verpasste eine WM-Medaille ganz knapp Foto: APA/dpa

J anine Flock hat ihre dritte Einzel-Medaille bei Skeleton-Weltmeisterschaften knapp verpasst. Die Tirolerin beendete die WM auf der Natureisbahn in St. Moritz am Freitag auf Rang vier. Flock verbesserte sich in den zwei Läufen am zweiten WM-Tag um zwei Plätze, auf Rang drei fehlten ihr schließlich nur vier Hundertstelsekunden. Den Titel holte sich die Deutsche Susanne Kreher hauchdünn.