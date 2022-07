Floridsdorf Rettung barg verletzten Fuchs in Wien

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Fuchs musste zuerst Vertrauen fassen Foto: APA/BERUFSRETTUNG WIEN

E in Team der Berufsrettung Wien hat in der Nacht auf Donnerstag einen verletzten Fuchs von der Donaufelder Straße in Wien-Floridsdorf geborgen und dem Wildtierservice Wien übergeben. "Wir dachten zuerst, dass er nicht mehr leben würde", schilderten die beiden Notfallsanitäter Thomas Zoth und Richard Laschke in einer Aussendung. Als sich das Team dem Fuchs nährte, stellten sie aber fest, dass das Tier noch Puls hatte und atmete.