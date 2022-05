Radfahrer gerammt Flüchtiger Unfalllenker in Oberösterreich stellte sich

Erst nach dreieinhalb Stunden bekam der verletzte Hilfe Foto: APA/THEMENBILD

E in Autolenker, der in der Nacht auf Freitag in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) einen Radfahrer gerammt und Fahrerflucht begangen hat, hat sich Freitagvormittag bei der Polizei gemeldet. Der 39-Jährige soll den Schwerverletzten nach dem Unfall aus dem Graben gezogen und unter eine Straßenlaterne gelegt haben. Das kaputte Rad stellte er daneben. Der 44-jährige Radfahrer dürfte dreieinhalb Stunden dort gelegen sein, bevor ihn ein Postzusteller fand, so die Polizei.