Flüchtlinge Vorverhandlung gegen zivile Seenotretter in Italien startet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Italienische Behörden haben die "Iuventa" 2017 aus dem Verkehr gezogen Foto: APA/dpa

21 Freiwillige und drei Hilfsorganisationen aus der zivilen Seenotrettung stehen an diesem Samstag auf der italienischen Insel Sizilien vor Gericht. Die vier deutschen Crewmitglieder des Seenotretterschiffs "Iuventa" müssen sich am Vormittag (10.30 Uhr) in Trapani wegen Beihilfe zur illegalen Einreise von Migranten nach Italien verantworten.