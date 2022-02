Deutschland baut 2 LNG-Terminals und kauft zusätzlich Gas

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat den zügigen Bau von zwei Flüssiggas-Terminals (LNG) in Deutschland angekündigt, um bei der Energieversorgung unabhängiger von Russland zu werden. Die Entscheidung sei getroffen, in Wilhelmshaven und Brunsbüttel schnell zu bauen, kündigte Scholz am Sonntag in seiner Regierungserklärung im Deutschen Bundestag an. Kurzfristig wolle man zwei Milliarden Kubikmeter Gas über staatlich abgesicherte sogenannte Long-Term-Options beschaffen.

