Griechenland Flugzeugabsturz in Griechenland: Sieben Tote geborgen

Bei dem Unglück kamen acht Besatzungsmitglieder ums Leben

N ach dem Absturz einer Frachtmaschine in Griechenland sind im Laufe des Sonntags sieben der acht verunglückten Besatzungsmitglieder geborgen worden. Kampfmittelspezialisten fanden bei ihrem Einsatz an der Unglücksstelle keine giftigen Substanzen, wie die griechische Nachrichtenagentur ANA berichtete. Der Zeitung "To Proto Thema" zufolge soll auch die Blackbox des Fliegers entdeckt worden sein.