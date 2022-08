Football Erste ELF-Niederlage für Vikings - Raiders siegten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Kein guter Tag für Vikings-Coach Chris Calaycay Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D ie Vienna Vikings haben in der European League of Football (ELF) ihre erste Saisonniederlage bezogen. Nach acht Siegen in Folge kassierte das Team von Coach Chris Calaycay in Frankfurt gegen den amtierenden ELF-Champion Galaxy eine deftige 8:42-(0:29)-Pleite. Die Wiener verpassten damit den vorzeitigen Conference-Sieg und die damit verbundene Play-off-Qualifikation. Im Parallelspiel feierten die Raiders Tirol einen klaren 44:3-(42:3)-Heimsieg gegen Stuttgart Surge.