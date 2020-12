Kamara erzielt mit sechs Touchdowns NFL-Rekord .

Alvin Kamara hat einen 91 Jahre alten Rekord in der National Football League (NFL) eingestellt. Beim 52:33-Heimsieg der New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings erlief der 25-jährige Runnig Back am Freitag sechs Touchdowns. Diese Anzahl an Rushing-Touchdowns war zuvor nur Ernie Nevers im Jahr 1929 für die Chicago Cardinals gelungen.