Football NFL-Profi Hamlin weiter in kritischem Zustand

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die NFL bangt weiter um Damar Hamlin Foto: APA/dpa

F ootballprofi Damar Hamlin befindet sich nach seinem Herzstillstand in einem NFL-Spiel weiter in einem kritischen Zustand. Das teilte sein Team Buffalo Bills am Dienstag mit. Hamlin liegt derzeit auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Cincinnati und ist weiterhin sediert. Hamlins Onkel Dorrian Glenn gab im US-TV-Sender ESPN weitere Einzelheiten zu dessen Gesundheitszustand bekannt.