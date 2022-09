NFL startet mit Spitzenspiel L.A. Rams gegen Buffalo Bills

Werbung

Bereits in der abgelaufenen Saison kämpfte Stafford mit Schmerzen in seinem rechten Ellbogen, in der Saisonvorbereitung wurden die Probleme wieder akut. Allerdings soll der Ballverteiler beim Auftakt gegen den Mitfavoriten aus Buffalo keine Einschränkungen mehr haben, wie Headcoach Sean McVay betonte. Auf der Gegenseite wartet mit Josh Allen einer der talentiertesten Quarterbacks der Liga, der die Bills zum ersten Super-Bowl-Sieg überhaupt führen soll.

Etwas dagegen hat, wieder einmal, Tom Brady. Ganze 40 Tage hielt es der Star-Quarterback mit sieben Super-Bowl-Ringen in der Sportler-Pension aus, ehe der Spielmacher von den Tampa Bay Buccaneers im März den Rücktritt vom Rücktritt erklärte. Er habe noch ein "unvollendetes Business" zu erledigen, verkündete Brady damals. Es wird die 23. NFL-Saison für den von vielen als "GOAT" ("greatest of all time" - "der Größte aller Zeiten") bezeichneten Superstar.

In der unmittelbaren Saisonvorbereitung im August gönnte sich Brady eine kurze Auszeit von elf Tagen, um sich um "persönliche Dinge" zu kümmern, wie sein Head Coach Todd Bowles mitteilte. "Das ist alles privat", konterte Brady die Fragen nach möglichen Problemen in seiner vermeintlich heilen Welt. Ist Supermodel-Ehefrau Gisele Bündchen etwa doch nicht so glücklich mit dem Comeback des erfolgreichsten Spielers der Liga-Historie? "Ich bin 45, Mann. Da läuft auch viel Mist", ließ sich Brady entlocken.

Er kehrte rechtzeitig vor dem letzten Vorbereitungsspiel gegen die Indianapolis Colts zurück, für die der österreichische Offensive Tackle Bernhard Raimann am Sonntag bei den Houston Texans (19.00 Uhr) vor seinem NFL-Debüt steht. Mit den Bucs, die in der Vorsaison im Viertelfinale den Rams unterlagen, zählt Brady jedenfalls wieder zu den großen Favoriten.

Genauso wie die Green Bay Packers um Quarterback Aaron Rodgers, der im Frühjahr eine Rekord-Vertragsverlängerung um drei Jahre im Wert von mehr als 150 Millionen Dollar unterschrieb. Allerdings muss der 38-Jährige den Abgang seines Star-Receivers Davante Adams verkraften, der zu seinem Lieblingsclub Las Vegas Raiders mit seinem früheren Quarterback-Kumpel Derek Carr gewechselt war.

Auch die Kansas City Chiefs um Shootingstar Patrick Mahomes werden wohl wieder ein gehöriges Wörtchen um den Titel mitreden. Allerdings ereilte dem 26-jährigen Mahomes ein ähnliches Schicksal wie Rodgers: Sein Lieblings-Passempfänger Tyreek Hill fängt die Bälle ab sofort für die Miami Dolphins. Einen völligen Neuanfang wagte unterdessen Russell Wilson, der nach zehn Jahren bei den Seattle Seahawks nun bei den Denver Broncos auf neue Impulse sowie Erfolgserlebnisse hofft.