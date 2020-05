NFL-Trainerlegende Shula mit 90 Jahren gestorben .

Der nach Siegen erfolgreichste Head Coach der National Football League (NFL) ist tot. Don Shula ist am Montag in der Früh im Alter von 90 Jahren zu Hause in Miami gestorben. Das gaben die NFL und sein Ex-Club Miami Dolphins bekannt. Shula feierte insgesamt 347 Siege in der NFL, keinem Cheftrainer gelangen in der Geschichte der Liga mehr.