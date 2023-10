American Football Footballer Hamlin gab nach Herzstillstand Comeback in NFL

Hamlin gab sein Comeback Foto: APA/dpa

N eun Monate nach seinem Herzstillstand auf dem Spielfeld hat Football-Profi Damar Hamlin sein Comeback in der NFL gegeben. "Dieser Moment war alles für mich", sagte der 25-Jährige nach seinem Einsatz beim 48:20 seiner Buffalo Bills gegen die zuvor ungeschlagenen Miami Dolphins am Sonntag. "Immer noch in der Lage zu sein, das auf dem höchsten Niveau der Welt zu tun, was ich liebe, ist fantastisch", fügte Hamlin hinzu.