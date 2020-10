23 Grand-Prix-Rennen für kommende Saison geplant .

Die Formel 1 plant "Auto, Motor und Sport" zufolge in der kommenden Saison mit einem Rekordkalender von 23 Grand Prix. Wie das Fachmagazin am Dienstag berichtete, soll dem Entwurf zufolge wie gewohnt in Australien am 21. März die neue Saison beginnen. Das Finale ist traditionell für Abu Dhabi im Dezember vorgesehen. Vor der Sommerpause ist auch wieder der GP von Österreich in Spielberg geplant.