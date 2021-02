Alonso erleidet bei Radunfall Oberkieferbruch .

Fernando Alonso hat bei seinem Radunfall einen Bruch des Oberkiefers erlitten. Das teilte sein Alpine-Rennstall am Freitag mit. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister wurde bereits in einem Krankenhaus in der Schweiz operiert. Die Ärzte seien zufrieden mit Alonsos Fortschritten. Er solle aber noch 48 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.