Bottas stach Hamilton auf Weg zu Imola-Pole aus .

Valtteri Bottas geht beim ersten Formel-1-Grand-Prix in Imola nach 14 Jahren von der Pole Position ins Rennen. Der Finne war am Samstag im Qualifying 0,097 Sekunden schneller als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. Dahinter klassierten sich Max Verstappen (NED) im Red Bull sowie Pierre Gasly (FRA) im AlphaTauri. Für Bottas war es die vierte Pole Position heuer und seine 15. insgesamt. Das Rennen findet am Sonntag (13.10 Uhr/live ORF, RTL und Sky) statt.