Bottas vor Hamilton Schnellster im 1.Training .

Valtteri Bottas ist trotz der Spekulationen um seine Zukunft bei Mercedes zum Trainingsauftakt in Frankreich die schnellste Runde gefahren. Der finnische Formel-1-Pilot verwies am Freitag in Le Castellet seinen Teamkollegen und Weltmeister Lewis Hamilton um 0,335 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde in der einstündigen Einheit Max Verstappen.