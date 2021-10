Dreher im nassen Abschlusstraining - Gasly vorne .

Im nassen Formel-1-Abschlusstraining in der Türkei ist überraschend der Franzose Pierre Gasly die Bestzeit gefahren. Auf dem feuchten Asphalt in Istanbul verwies der Alpha-Tauri-Pilot am Samstag knapp das Red-Bull-Duo Max Verstappen und Sergio Perez auf die weiteren Plätze. Weltmeister Lewis Hamilton landete im Mercedes auf dem 18. Platz.