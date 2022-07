Formel-1 Ex-Weltmeister Vettel tritt nach dieser Saison zurück

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Familie ist für den 35-Jährigen nun wichtiger Foto: APA/dpa

S ebastian Vettel hat nach über eineinhalb Jahrzehnten genug von der Formel 1. Der viermalige Weltmeister wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. Das teilte der 35-jährige Deutsche am Donnerstag vor dem Großen Preis von Ungarn in Budapest mit. "Die Entscheidung zum Rücktritt ist mir schwer gefallen, und ich habe viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken", sagte Vettel in einer Mitteilung seines Aston-Martin-Rennstalls.