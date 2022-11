Formel 1 Ferrari trennt sich von Teamchef Binotto - Medien

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto

F errari trennt sich nach übereinstimmenden Medienberichten von Formel-1-Teamchef Mattia Binotto. "Gazzetta dello Sport", "Corriere della Sera" und Sky Sports in Italien berichteten am Freitag vom bevorstehenden Abschied vom 53-Jährigen. Eine offizielle Stellungnahme von Ferrari lag zunächst nicht vor. Spekulationen über eine Trennung der Scuderia von Binotto gab es zuletzt rund um das Saisonfinale in Abu Dhabi.