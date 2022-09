Werbung

Wie sein Mercedes-Rennstall am Donnerstag in Monza bekannt gab, kommt in den Silberpfeil des Formel-1-Rekordweltmeisters eine neue Antriebseinheit. Da es die vierte in dieser Saison sein wird, wird er am Sonntag (15.00 Uhr) mindestens zehn Position nach hinten versetzt. Womöglich muss er aber sogar von ganz hinten loslegen. Drei Motoren sind in diesem Jahr nur noch erlaubt.

Mit fünf Siegen in Monza liegt der 37-jährige Brite auch in dieser Statistik gleichauf mit dem ebenfalls siebenmaligen Weltmeister Michael Schumacher.