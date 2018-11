Hamilton feierte bei Saisonfinale 73. GP-Sieg .

Weltmeister Lewis Hamilton hat am Sonntag beim Finale der Formel-1-Saison seinen elften GP-Sieg im Jahr 2018 gefeiert. Der Brite setzte sich im Mercedes in Abu Dhabi vor Vize-Champion Sebastian Vettel (GER) im Ferrari und Red-Bull-Pilot Max Verstappen (NED) durch. Es war der 73. Erfolg in einem WM-Lauf für den 33-Jährigen.