Schnellster im Qualifying am Samstag war in 1:22,868 Sekunden WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der allerdings in der Startaufstellung nach hinten rücken wird. Red-Bull-Pilot Max Verstappen platzierte sich bei gemischten Bedingungen zwischen nass und trocken vor Ferrari-Mann Charles Leclerc auf dem dritten Platz.

Für Hamilton bedeutet dies, dass er am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky) von der elften Startposition ins Rennen gehen wird, sofern bis dahin keine weiteren Strafen ausgesprochen werden. Im Fall des Briten war der unerlaubte Einbau eines neuen Verbrennungsmotors der Anlass, warum er von den Rennkommissaren zehn Plätze nach hinten beordert wurde.