Formel-1 Leclerc holt sich Spanien-Pole vor Verstappen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Vierte Pole Position in dieser Saison für Leclerc Foto: APA/AFP

W M-Leader Charles Leclerc startet am Sonntag von ganz vorne in den Großen Preis von Spanien. Der Ferrari-Pilot war in einem spannenden Qualifying am Samstag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der Schnellste und hatte am Ende 0,323 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer bekam am Ende der Session ein technisches Problem. Platz drei ging an Lokalmatador Carlos Sainz im zweiten Ferrari, Vierter wurde George Russell im Mercedes.