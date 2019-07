Der französische Red-Bull-Pilot, der in seinem Team aufgrund ausbleibender Topresultate schon unter Kritik steht, drehte am Freitag in 1:27,173 Minuten die schnellste Runde. Gasly lag damit 0,456 Sekunden vor Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas und 0,836 vor seinem Red-Bull-Kollegen Max Verstappen.

Auf den weiteren Plätzen folgten WM-Leader Lewis Hamilton im zweiten Mercedes und das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Sebastian Vettel. Vierte Kraft war am Freitagvormittag Renault, Nico Hülkenberg landete vor Daniel Ricciardo auf dem siebenten Platz.