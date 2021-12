Verstappen erwartet keinen Rücktritt von Hamilton

Weltmeister Max Verstappen rechnet nicht mit einem plötzlichen Formel-1-Rücktritt von Lewis Hamilton. "Er sollte darauf zurückblicken, was er schon erreicht hat. Das sollte ihm eine Menge Trost spenden und sollte auch der Ansporn sein, um weiterzumachen, denn er versucht noch immer, um diesen achten Titel zu kämpfen, und kann das sicher schaffen nächstes Jahr", sagte der Red-Bull-Pilot am Donnerstagabend auf der traditionellen FIA-Gala zum Jahresende in Paris.