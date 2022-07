Formel-1 Verstappen im verkürzten Spielberg-Training Schnellster

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Weltmeister Verstappen ist mit vier Erfolgen Spielberg-Rekordsieger Foto: APA/AFP

U nter blauem Himmel ist am Freitag das erste Freie Training der Formel 1 vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg über die Bühne gegangen. WM-Spitzenreiter Max Verstappen, der auf dem Red Bull Ring mit vier Siegen Rekordmann ist, setzte sich mit einer 1:06,302-Minuten-Runde an die Spitze des Klassements. Zweiter hinter dem Red-Bull-Star war Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der 0,255 Sekunden hinten lag. Nicht ideal an einem Sprint-Wochenende waren zwei rote Flaggen.