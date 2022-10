Formel 1 Verstappen in Austin um Einstellung von Saison-Sieg-Rekord

D er neue und alte Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht am Sonntag in Austin auf seinen 13. Saisonsieg los, mit dem er die Bestmarke von Michael Schumacher und Sebastian Vettel einstellen würde. Durch die Wiederholung seines Vorjahreserfolges in Texas würde der Niederländer auch den ersten Konstrukteurstitel für Red Bull seit 2013 vorzeitig fixieren und gleichzeitig die seither andauernde Mercedes-Dominanz beenden.