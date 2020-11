Weltmeister Hamilton will künftig mehr Heimarbeit .

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton will in der Debatte um seine Vertragsverlängerung bei Mercedes künftig mehr von zuhause aus arbeiten. Der 35-Jährige sagte der BBC am Donnerstag mit einem verschmitzten Lachen, dass mehr Zeit für sich "immer Teil der Gespräche" sei. Hamiltons Vertrag bei Mercedes läuft Ende dieser Saison aus. An einer Verlängerung der Zusammenarbeit gibt es aber keine ernsten Zweifel.