Der W12 ist wie im Vorjahr mit einer schwarzen Grundlackierung gestaltet, hinzu kommen markante Elemente in Silber, Türkis und Rot. In Weiß auf rotem Grund sticht der Schriftzug des neuen Team-Mitbesitzers Ineos auf der Airbox und an den Innenseiten der Frontflügel-Endplatten hervor.

Laut der offiziellen Mercedes-Mitteilung baut der neue Wagen "auf der soliden Basis seines Vorgängers auf, weist jedoch erhebliche aerodynamische Veränderungen auf, unter anderem an der Aufhängung, dem Kühlsystem und der Power Unit". "Unsere Skepsis und unser Hunger treiben und spornen uns vor jeder Saison erneut an. Denn wir fangen alle wieder bei null an und können immer noch mehr Performance nachlegen. Das macht es so spannend", erklärte Toto Wolff, der österreichische Teamchef des Rennstalls.

Weltmeister Lewis Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas werden in ihren neuen Dienstautos am 12. März, dem ersten Tag der Wintertestfahrten, in Bahrain die ersten Runden absolvieren. Der Brite Hamilton jagt in dieser Saison, die am 28. März auf dem Kurs in Sakhir beginnt, seinen achten Titel. Wenn ihm ebendieser gelingt, wäre er alleiniger Formel-1-Rekordchampion.