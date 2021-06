Comeback-Sieg für Marquez am Sachsenring .

Motorrad-König Marc Marquez ist beim Grand Prix von Deutschland der große Comebacksieg gelungen. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister gewann am Sonntag auf dem Sachsenring erstmals seit November 2019 in Valencia ein GP-Rennen und auf dieser Strecke zum bereits elften Mal in Folge. Der portugiesische KTM-Pilot Miguel Oliveira wurde hinter Marquez Zweiter und eroberte seinen dritten Podestplatz in Folge. WM-Leader Fabio Quartararo (FRA) wurde Dritter.