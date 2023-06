Kärnten Forstunfall in Kärnten: Salzburger starb

Polizei Kärnten: Salzburger starb bei Forstarbeiten Foto: APA/THEMENBILD

E in tödlicher Forstunfall hat sich am Donnerstag gegen 09:30 Uhr in einem Waldstück in der Kärntner Gemeinde Sachsenburg (Bezirk Spittal/Drau) ereignet. Ein Arbeiter (43) führte gemeinsam mit einem Kollegen (48) - beide Männer kamen im Auftrag einer Salzburger Firma aus dem Bezirk St. Johann im Pongau - Schlägerungsarbeiten durch. Dabei wurde der 43-Jährige von einem Baum erfasst und getötet.

Wie die Polizei Kärnten am Nachmittag mitteilte, wurde ein Radbagger mit Seilwinde und Funkfernsteuerung verwendet, um eine größere Menge geschlägerter Baumstämme in Richtung Forstweg zu ziehen. Demnach war der Salzburger gerade mit dem Steuern der Seilwinde beschäftigt, als während des Ziehens ein kleinerer Lärchenbaum entwurzelt wurde und den Arbeiter erfasste. Sein 48-jähriger Kollege beobachtete den Unfall und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Beim Eintreffen der Rettung konnte der Notarzt jedoch nur mehr den Tod des 43-Jährigen feststellen. Er wurde mit dem Hubschrauber Libelle Yankee geborgen. Der zweite Arbeiter wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Neben der Polizei standen auch die Rettung sowie die Bergrettung und die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.