Fußball Foul von Manchester-Profi Sabitzer sorgt für Wirbel

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Sabitzer steht nach Foul in der Kritik Foto: APA/dpa

M arcel Sabitzer hat in der englischen Premier League mit einem Foul die Gemüter erhitzt. Beim 3:0 von Manchester United gegen Leicester City am Sonntag traf der ÖFB-Teamspieler seinen Gegenspieler Wout Faes mit gestrecktem Bein und offener Sohle am Knie, weil er beim Zweikampf kein gutes Timing hatte. Der Belgier Faes konnte weiterspielen.