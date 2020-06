Beide Fälle würden klar aufzeigen, dass im Zuge der Coronakrise viele Patienten, die nicht mit dem Virus infiziert waren, aufgrund der restriktiven Maßnahmen der Regierungspolitik zu Schaden gekommen seien, stellte Hofer, der auch FPÖ-Landesparteiobmann im Burgenland ist, in einer Aussendung fest. Das Ausmaß dieser Schäden sei noch nicht bekannt, die Dunkelziffer dürfte jedoch "hoch" sein.

In vielen Krankenhäusern seien oft ganze Abteilungen für die Behandlung von Covid-Patienten vorgehalten worden. Rehamaßnahmen seien gestrichen worden, Vorsorgeuntersuchungen hätten kaum stattgefunden. "Ich hoffe, dass daraus für die Zukunft die richtigen Schlüsse gezogen werden", so Hofer.

Der FPÖ-Politiker lobte die Leistungen des medizinischen Personals in den Krankenhäusern und anderen Pflegeeinrichtungen: "Die letzten Monate waren eine große Herausforderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich. Der Arbeit in der Coronazeit hat ihnen alles abverlangt." Hofer erneuerte auch die Forderung nach einer finanziellen Belohnung für Gesundheits- und Pflege-Mitarbeiter in der Höhe von 500 Euro, wie das in Oberösterreich umgesetzt werde.