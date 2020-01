Sicherheit für Kickl ein "Dauerbrenner" .

Sicherheit ist für FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl kein "Ladenhüter", sondern vielmehr ein "Dauerbrenner". Der frühere Innenminister hat am Dienstag den freiheitlichen Bürgermeister-Stellvertreter und designierten Generalsekretär Michael Schnedlitz in dessen Gemeinderats-Wahlkampf in Wiener Neustadt unterstützt und in einem Pressegespräch einmal mehr Kritik an der neuen Bundesregierung geübt.