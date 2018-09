Weder gehöre der Freiheitliche seiner Partei, noch der Regierung an, sagte er am Mittwoch nach dem Ministerrat - "und insofern ist er auch nicht meine Angelegenheit". Kurz sieht sich in der Causa Bösch als "nicht der richtige Gesprächspartner", wie er nach der Regierungssitzung auf Anfrage betonte. Die Meinung des FPÖ-Wehrsprechers teilte er aber nicht. Bösch hatte erklärt, es könnte, um illegale Migration nach Europa zu bekämpfen, "mit militärischen Kräften ein Raum in Besitz genommen werden". Der Bundeskanzler bekräftigte aber, dass in der Frage der Anlandeplattformen für Flüchtlinge ein gemeinsames Vorgehen notwendig sei. Ebenso Investitionen in die Entwicklungszusammenarbeit und Hilfe vor Ort.

"Für mich ist das definitiv erledigt", meinte wiederum FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache Strache zu den viel kritisierten Aussagen des freiheitlichen Wehrsprechers. Bösch habe offensichtlich etwas "schlecht oder ungeschickt formuliert" und seine Aussagen im Nachhinein richtig gestellt. Allerdings findet der Vizekanzler die Idee, die Anlandeplattformen durch die EU verwalten zu lassen, allgemein "für nicht vernünftig". Hiermit handle es sich lediglich um einen "Diskussionsbeitrag" von Bösch.

Zuvor hatte Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) eine Erklärung von Bösch zu dessen Afrika-Aussagen verlangt: "Er sollte dahingehend schleunigst Stellung nehmen. Zudem betonte Köstinger, dass derzeit Diskussionen im "Laufen" seien, was Böschs Aussagen zu einer möglichen militärischen Besetzung eines Raumes in Nordafrika betreffen.

Im Gespräch mit der APA zeigte sich auch SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder "entsetzt", dass mit Bösch "ein Mann vom Fach und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses von Besetzung spricht und Aussagen tätigt, die neutralitäts- und außenpolitisch untragbar" seien und dem Ansehen Österreichs auch über die Grenzen hinweg schade.