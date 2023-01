Politik Fraktionsführer einigten sich nicht zu U-Ausschuss

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Hafenecker will kein U-Ausschusstreffen ohne Sonderpräsidiale zuvor Foto: APA/EVA MANHART

D er ÖVP-Untersuchungsausschuss ist am Donnerstag seinem definitiven Ende abermals ein Stück näher gekommen. In einer informellen Fraktionsführer-Sitzung konnte man sich nicht auf eine weitere Geschäftsordnungssitzung einigen, weswegen etwa auch keine weiteren Beweisanträge gestellt werden können. Eine Befragung weiterer Auskunftspersonen ist ohnehin so gut wie unmöglich. Die SPÖ warf der ÖVP abermals das Blockieren des Ausschusses vor.