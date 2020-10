Wohnhausbrand: Hausbesitzer erleidet Rauchgasvergiftung .

Bei einem Wohnhausbrand in Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) in Oberösterreich am Freitagnachmittag ist der 63-jährige Hausbesitzer verletzt worden. Das Feuer war in einem Kinderzimmer im Obergeschoß ausgebrochen. Es breitete sich bis zum Dach aus, das beschädigt wurde. Sechs Personen, die sich in dem Gebäude befanden, konnten sich ins Freie retten. Laut Polizei lief der Eigentümer nochmals zurück, um das Feuer zu löschen. Er erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung.