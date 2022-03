Frankfurt im EL-Viertelfinale gegen Barcelona

Im Halbfinale trifft der Sieger aus Leipzig gegen Atalanta auf den Sieger aus Braga gegen Rangers. Der Gewinner aus West Ham gegen Lyon trifft zunächst zuhause auf den Sieger aus Frankfurt gegen Barcelona. Spieltermine sind der 7./14. April bzw. 28. April/5. Mai, das Finale steigt am 18. Mai in Sevilla.

Die von Trainer Glasner betreute Eintracht war am Donnerstag in einem dramatischen Achtelfinal-Duell gegen Betis Sevilla erst durch ein Eigentor in der 121. Minute der Verlängerung weitergekommen. Der Treffer war durch großes Zutun von ÖFB-Verteidiger Hinteregger entstanden. Landsmann Stefan Ilsanker wurde für die Europa League nicht genannt. Barcelona hatte sich nach einem torlosen Remis mit 2:1 gegen Galatasaray in Istanbul durchgesetzt.

In weniger als drei Wochen dürfte Hinteregger versuchen, die Kreise von Barca-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zu stören. Laut Datendienstleister Opta verlor die Eintracht keines ihrer vergangenen sieben Spiele gegen spanische Teams in UEFA-Wettbewerben und setzte sich in allen drei K.o.-Duellen mit Hin- und Rückspiel durch.