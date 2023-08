Basketball Frankreich bei Basketball-WM schon in Vorrunde ausgeschieden

Rudy Gobert (m) muss mit den Franzosen verfrüht die Heimreise antreten Foto: APA/dpa

D ie französischen Basketballer sind bei der WM in Asien sensationell in der Vorrunde ausgeschieden. Das Team um NBA-Center Rudy Gobert verlor am Sonntag in Jakarta gegen Außenseiter Lettland 86:88 (53:49) und muss sich nach zwei Niederlagen aus zwei Spielen bereits von allen Titelträumen verabschieden. Zuvor hatte es zum WM-Auftakt gegen Mitfavorit Kanada ein deftiges 65:95 gesetzt. Kanada und Lettland sind damit bereits für die Zwischenrunde qualifiziert.

Frankreich ist Olympia- und EM-Zweiter. Bei den Weltmeisterschaften 2014 in Spanien sowie 2019 in China hatte es zudem jeweils zur Bronzemedaille gereicht. Hinter den USA wurden die Franzosen als zweitgrößter Titelanwärter gehandelt.