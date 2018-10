Besserer Klimaschutz: Zehntausende bei Demos .

Zehntausende Menschen in Frankreich haben für einen entschlosseneren Kampf gegen den Klimawandel demonstriert. Bei den Kundgebungen in fast 80 Städten gingen am Samstag nach Angaben der Organisatoren insgesamt 100.000 Menschen auf die Straße. Die größte Demonstration fand in der Hauptstadt Paris statt. An ihr nahmen laut der Organisatoren 25.000 Menschen teil.