Frankreich Macron muss bei Parlamentswahl um Mehrheit bangen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Macron könnten schwierige Zeiten bevorstehen Foto: APA/dpa

I n Frankreich ist die Parlamentswahl am Sonntag in die entscheidende zweite Runde gegangen. Kurz nach der Wiederwahl von Präsident Emmanuel Macron für eine zweite Amtszeit wählen die Französinnen und Franzosen ein neues Parlament. Nach dem Patt mit dem Linksbündnis im ersten Wahlgang muss Macrons liberale Allianz um ihre bisherige absolute Mehrheit bangen. 48,9 Millionen Wähler können seit 8.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Bestimmt werden 577 Sitze in der Nationalversammlung.