Frankreich Polizei in Paris schoss auf verdächtiges Auto - Zwei Tote

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Fahrer soll auf Polizisten zugesteuert sein Foto: APA/AFP

P olizisten haben am Abend der Präsidentenstichwahl im Zentrum der französischen Hauptstadt Paris auf ein Auto geschossen, das versucht haben soll, sie zu rammen. Dabei wurden zwei Insassen des Fahrzeugs getötet und ein dritter verletzt, wie die Nachrichtenagentur AFP in der Nacht auf Montag aus Polizeikreisen erfuhr. Demnach wollten die Beamten das Auto kontrollieren, weil es auf der Brücke Pont Neuf in falscher Richtung fuhr.