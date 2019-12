Tote und neue Wind-Rekorde bei Unwettern in Frankreich .

Bei schweren Sturmböen und Überschwemmungen im Südwesten Frankreichs sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Rund 15.000 Haushalte waren auch am Sonntag noch ohne Strom. In elf Departements galt laut Wetterbericht weiterhin die zweithöchste Unwetter-Warnstufe. An manchen Wind-Messstationen wurden neue Höchstwerte erreicht.