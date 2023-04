Frankreich Vier Opfer bei Lawinenunglück nahe dem Montblanc

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Blick auf den Mont-Blanc in den französischen Alpen Foto: APA/dpa

B ei einem Lawinenabgang in den französischen Alpen in der Nähe von Chamonix sind mindestens vier Menschen gestorben. Mehrere Menschen seien außerdem nach ersten Erkenntnissen verletzt worden, schrieb Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Sonntagnachmittag auf Twitter. Die Rettungsarbeiten seien noch im Gange.