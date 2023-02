Fußball Frankreichs Fußball-Verbandspräsident Le Graët tritt zurück

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Le Graet ist als Verbandspräsident Geschichte Foto: APA/dpa

N ach Vorwürfen sexueller Belästigung gibt der Präsident des französischen Fußballverbands, Noël Le Graët, sein Amt auf. Bei einer Vorstandssitzung habe der 81-Jährige am Dienstag seinen Rücktritt bekanntgegeben, teilte der Fußballverband (FFF) am Dienstag in Paris mit. Vorläufig hatte Le Graët seinen Posten bereits am 11. Jänner geräumt. Die Pariser Justiz ermittelt gegen ihn wegen sexueller Belästigung.