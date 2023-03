Frau bei Lawinenabgang in Tirol verstorben

Werbung

Gegen 10.40 Uhr wurde der Lawinenabgang gemeldet, erst zu Mittag wurde die Frau leblos aus den Schneemassen befreit, hieß es. Der Lawinenkegel soll 30 Meter breit und 80 Meter lang gewesen sein. Die Variantenfahrerin dürfte kein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) bei sich gehabt haben.

Die Folge war eine Suchaktion mit zahlreichen Beteiligten: 55 Einsatzkräfte von Bergrettung, Skischule, Seilbahn und eine Suchhundestaffel mit drei Lawinensuchhunden waren im Einsatz. Zudem flogen zwei Polizeihubschrauber.

In Tirol herrschte am Freitag vor allem in höheren Lagen verbreitet erhebliche Lawinengefahr, also Stufe 3 der fünfteiligen Skala. Das Land hatte zuvor gewarnt, dass das aktuell frühlingshafte und milde Wetter vor allem auch am Wochenende nicht nur viele Sonnenstunden, sondern auch eine steigende Lawinengefahr mit sich bringe.